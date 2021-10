Fragile veľkolepým koncertom s kapelou nekončí: Kostka odhalil plány

A cappella Fragile sa po dlhšej pandemickej prestávke vrátila opäť na koncertné pódiá a to skutočne vo veľkom štýle. Fanúšikovia si tak prednedávnom mali možnosť užiť fantastický koncert na zámku v Pezinku, na ktorom zazneli tie najväčšie hity legendárnej skupiny Queen. Na pódiu však nestála len a cappella ako sme boli zvykom, no tentoraz im k nezabudnuteľnému zážitku dopomohli aj známi hudobníci. To však zďaleka nie je jediná novinka, ktorú má Fragile v zálohe.