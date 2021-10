Roman Pomajbo nabonzoval kolegov: Toto prezradil na Kramára a Ondrejkovú

Herec Roman Pomajbo je povestný svojím zmyslom pre humor a večne dobrou náladou. Aj obľúbeného komika však prešiel smiech, keď počas obdobia pandémie ostal na čas bez práce. O to väčšiu radosť mal zo znovuotvorenia Strediska kultúry na Vajnorskej, na javisku ktorého je ako doma vďaka svojej one man show „Ocko“. O tej nám čo-to poprezrádzal, no popritom nechtiac čosi bonzol aj na svojich kolegov.