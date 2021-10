Čierne dni na duši aj vo vzťahu, Garajová Schrameková zachraňovala manželstvo: Čo ich priviedlo na párovú terapiu

Pokus o záchranu. Bývalá moderátorka jojkárskej šou Česko Slovensko má talent Lujza Garajová Schrameková (38) len nedávno priznala poriadne turbulentné obdobie, ktoré sa zintenzívnilo počas pandémie koronavírusu.

Trápila ju jej nešťastná duša a jej psychika bola pohltená smútkom, depresiou a panickými atakmi. Všetko to vyústilo aj do problémov v manželstve. Zachrániť svoju krehkú dušu sa rozhodla s pomocou psychologičky, avšak „opravára“ podľa jej slov akútne potrebovalo aj jej „zhasínajúce“ manželstvo, ktoré musela aj s manželom podrobiť párovej terapii.

Lujza Garajová Schrameková si prešla nezávideniahodným obdobím. Počas posledného roka aj pol, kedy zúrila korona a ona zostala takmer bez práce zápasila sama so sebou. Priznala ťažké dni, ktoré ju napokon priviedli k odbornej pomoci. Jej duša potrebovala pookriať a uvidieť svetlo na konci tunela. Počas tohto obdobia neľahkého obdobia ju premáhali obrovský strach, slzy a depresie. „Keby som nešla za psychologičkou a rozhodla by som sa s tým bojovať sama, naozaj neviem, či by som už dnes nebola rozvedená,“ priznala pre Denník N brunetka. Sedenia na terapiách herečke pomáhajú, no zväzok manželský je o dvoch ľuďoch. A tak sa rozhodla pre radikálny krok, ktorý mal viesť k záchrane ich vzťahu.

S neriešenými problémami a boliestkami sa tak rozhodli spoločne navštíviť párovú poradňu, ktorá ich mala opäť naviesť na spoločnú cestu. „Priznávam, my s manželom sme boli na párovej poradni. Boli sme dvakrát. Boli to vlastne banality,“ priznala v podcaste Svetlo uprostred tunela Lujza, ktorá sa za to rozhodne nehanbí a je šťastná, že práve takáto pomoc jej zachránila dlhoročné manželstvo. „Čo sa tam vlastne stalo, povedalo, a že tam bola tá tretia osoba, tak sme si povedali veci, ktoré si nevieme povedať do očí, pretože buď mu doma skočím do reči, alebo to poviem za neho. Ale zrazu, keď je tam tá psychologička, ona je paňou toho času, ona mu to slovo ako keby nechá a ja sa vlastne musím ovládať. A zrazu más šancu počuť toho partnera v úplne inom kontexte,“ pokračovala Garajová, ktorá nechcela spoločné roky s mužom zahodiť.

Komplimenty pomáhajú

Moderátorka ani len nečakala, že práve poradňa jej manželstvu tak pomôže. „Bola to strašná haluz, pretože začali fungovať nejaké veci, začalo prestať byť nejaké možno dusno, ktoré som v sebe pociťovala. Môj muž povedal, že až neverí tomu, že to vlastne mohlo byť také jednoduché. On mi začal normálne plánovane dávať komplimenty, že mi povie, že strašne si pekná a podobne,“ uzavrela Lujza, ktorá verí, že možno svojou výpoveďou pomôže aj iným, ktorí na svojej ceste životom tápajú a trápia sa.