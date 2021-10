Film Zátopek odhaľuje osudové manželstvo Emila († 78) s Danou († 98): Láska až za hrob

Milovali sa až do smrti! Film Zátopek, ktorý momentálne hviezdi v kinách, ukazuje život známeho olympionika Emila Zátopka († 78).

Tomu sa darilo nielen na bežeckej dráhe, ale mal to šťastie, že prežil život so svojou vysnívanou ženou. Aj keď sa mu s manželkou Danou († 98) nepodarilo mať rodinu, ich vzťah obstál všetky náročné skúšky a dvojica sa milovala celý život.

Olympionik Emil Zátopek bol nielen skvelým športovcom, ale aj mužom , ktorému sa darilo na poli lásky. Svoju manželku, oštepárku Danu, si vyhliadol pri prvom stretnutí a dvojica spolu prežila celé polstoročie. Okrem dátumu narodenia ich spájala aj láska k športu. „Asi dva dni po zoznámení sme cestovali v jednom autobuse na preteky do Bratislavy, a to už som pozorovala, že Emil stále manévruje, aby sedel vedľa mňa,“ spomína oštepárka na prvé momenty s manželom.

Napriek tomu, že vo filme stavili tvorcovia na iný dej, objavuje sa tu scéna, na ktorú Zátopkova polovička nikdy nezabudla. Na spomínanej ceste z Bratislavy sa športová výprava zastavila na Morave, kde v jednej dedinskej krčme hrala kapela. Vodič autobusu zastavil a celá posádka zavítala na zábavu. „Tam ho, samozrejme, všetci poznali a hneď bolo sólo pre Zátopka. A on prišiel po mňa. Na Morave, keď si niekto vezme dievča na sólo, to znamená, že sa verejne priznáva, že k nemu má nejaké city. Mne to, samozrejme, veľmi lichotilo. Zamilovala som sa hneď,“ priznala Dana, podľa ktorej obaja okamžite pocítili, že to bude osudová láska. Ich silné puto pritom nenaštrbil ani fakt, že nemohli mať deti. Emil ju vraj zakaždým utešoval slovami: „Prečo sa trápiš, myslíš, že keď nebudeme mať deti, tak ľudstvo vymrie?“ - zaspomínala si Dana na milovaného muža Emila.