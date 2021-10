Moderátor Jopo priletel s novou rodinou z Kuby: Pôrod na Slovensku a veľkolepé plány

Druhý syn sa narodí v jeho domovine! Moderátor Jozef Jopo Poláček (50) sa čoskoro stane trojnásobným otcom, keď mu druhé spoločné dieťa a jeho tretie v poradí porodí priateľka Elizabeth (22).

Práve s ňou a ich malou dcérkou Elizabeth Claire (1) sa len nedávno vrátil do jeho rodnej krajiny. Tu totiž žije jeho najstarší syn Joshua (9), ktorého má so speváčkou Glendou (31). A keďže sa Jopo o Joshuu príkladne stará a trávi s ním všetok možný čas, jeho plány sú jasné. Novému Času priznal nielen to, že jeho druhý syn sa narodí práve na Slovensku, ale okrem toho má celá rodinka aj iné veľké plány.

Jopo je otcom dvoch detí a tretie sa mu narodí už onedlho. Trojnásobný budúci otec, ktorý stále pendluje medzi Kubou a Slovenskom, sa rozhodol, že rodinka pôjde do rodnej krajiny tentoraz s ním. „Áno, sme na Slovensku. Môj druhý syn sa teda narodí na Slovensku,“ priznal Novému Času bývalý moderátor. Rovnako sa totiž na Slovensku narodil aj jeho prvorodený Joshua.

Hrdý tatko žiari šťastím a spokojnosťou a nie je sa čomu čudovať. Spoločnosť mu robí kompletná rodinka, ktorej sa plne venuje. Okrem krásnej priateľky Elizabeth a dcérky Elizabeth Claire môže Poláček tráviť čas aj s najstarším synom Joshuom. Ten aj s Jopovou bývalou láskou, kubánskou speváčkou Glendou žije na Slovensku, a práve to je jeden z dôvodov, pre ktorý sa sympaťák do rodnej krajiny rád a pravidelne vracia. Okrem toho si však buduje aj nový život s Elizabeth a rodinou na Kube, čo určite nie je jednoduché.

Veľkolepé plány

Možno aj práve preto má Jopo veľké plány a svojim najbližším chce dopriať chvíle v kruhu milovaných. „Chceme tu stráviť aj Vianoce,“ prezradil svoj zámer Jopo. Nie je tiež zrejme vylúčené, že za vianočným stolom sa zídu všetky jeho deti, bývalá aj súčasná partnerka. Všetci totiž spolu majú nadštandardné vzťahy a medzi bývalými manželmi nepanujú žiadne nezhody. A kedy sa rodinka vráti na Kubu? Aj v tomto má Poláček jasno a na návrat do slnkom zaliatej krajiny nebudú čakať dlho. „Hneď ako bude maličký schopný lietať, vrátime sa,“ dodal na záver. Bývalý moderátor má totiž v zahraničí rozbehnutý biznis, ktorému sa musí venovať.