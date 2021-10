Rory a Martina Sabbatini spolu žiaria šťastím: Sedem rokov lásky

Zaľúbení aj po rokoch. Úspešný golfista Rory Sabbatini (45) pendluje medzi Amerikou a Slovenskom aj so svojou slovenskou manželkou Martinou.

Pani Sabbatini, kedysi Štofaníková, je svojmu mužovi stále po boku. Stala sa totiž jeho nielen životnou partnerkou, ale aj členkou jeho golfového tímu. Martina a Rory spolu žiaria šťastím, a ako priznala, už to spolu ťahajú niekoľko dlhých, ale krásnych rokov. Výročie však nezostalo v ich prípade nepovšimnuté. Dvojica sa spolu zvečnila na vtipnej fotografii, ktorú poslali do sveta so slovami: „Tu sme... oslavujeme 7 rokov spolu. Milujem svoju polovičku, moju spriaznenú dušu,“ vyznala sa z citov Martina, pre ktorú je Rory, okrem jej syna Šimona Heliodora, otcom ktorého je Boris Kollár, najväčšou láskou.