Hudobníčka Dorota Nvotová nechce, aby sa zabudlo na Jána a Martinu: Dojemné gesto

Hudobníčka a herečka Dorota Nvotová (38) patrí k osobnostiam, ktoré bez okolkov povedia, čo si myslia.

Dcére legendárneho speváka a skladateľa Jara Filipa († 51) nie je cudzie ani dianie v našej spoločnosti a tak ako mnohých, aj ju zasiahla vražda novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho priateľky Martiny Kušnírovej († 27) ešte v roku 2018. Podľa jej slov sa však na túto ohavnosť pomaly zabúda, čo však ona nechce dopustiť.

Nvotová sa do akcií, ktoré sa konali na počesť Jána († 27) a Martiny († 27), zapájala od samého začiatku. Neštítila sa vystúpiť na pódiách a bez okolkov povedať, čo si myslí. Minulý rok, teda dva roky po ich vražde, odspievala Dorota na spomienkovom večere pieseň na ich pamiatku. Aj v súčasnosti má čoraz častejšie pocit, že sa na tento hrozivý skutok zabúda, a preto sa snaží verejnosti ukázať, aké dôležité je si to pripomínať. „Keď už som ten muzikant, skomponovala som hudbu k textu Nikitu Slováka pre Jána a Martinu. Každý môžeme urobiť niečo. Začnime napríklad tým, že sa naštveme a dáme najavo, že boj s mafiou sa jednoducho musí dokončiť,“ priznala Dorota, ktorá svoje zanietenie preniesla do vytvorenia novej stránky na sociálnej sieti s názvom Dokončime to.