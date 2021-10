Martinom Mňahončákom pri nakrúcaní lomcuje strach: Trápenie kvôli vlastným deťom

Nedá sa na to pripraviť! Herec Martin Mňahončák (44) patrí medzi naše herecké stálice. Za dlhé roky svojej kariéry si prešiel mnohými nakrúcaniami, ktoré so sebou priniesli príjemné, ale aj tie menej príjemné scény.

Najnovšie sa však objavuje v úspešnom markizáckom seriáli z lekárskeho prostredia, ktorý v ňom často zanecháva trpké a nepríjemné pocity. Sympaťák totiž priznáva, že si neraz prechádza krušnými chvíľami hlavne pri scénach, v ktorých sa jeho myseľ okamžite presunie k vlastným deťom a strach, ktorý ním lomcuje, nevie ovládať.

Herecké remeslo vôbec nie je vždy len med lízať! O tom by svoje vedel povedať aj herec Martin Mňahončák, ktorý stvárňuje anestéziológa Petra v úspešnom seriáli Sestričky z dielne televízie Markíza. Práve tu totiž ako lekár prežíva momenty, ktoré sú pre každého rodiča doslova nočnou morou. V jednej zo scén príde o dieťa, čo ho nesmierne zasiahlo. Samotný herec mal s týmto obrovské problémy a priznal, že to bolo jedno z najťažších nakrúcaní aké kedy zažil. Mysľou bol totiž hneď pri svojich deťoch, ktoré sú pre neho všetkým. Martin napokon svoj výstup so stratou dieťaťa zahral, no zanechalo to v ňom silné emócie. „To nie sú ľahké situácie v živote a obzvlášť, keď ja už deti mám. Lebo kedysi som si myslel, že ako herec viem zahrať skoro čokoľvek a tie emócie niekde nájdem, nejak to viem spracovať,“ priznal v relácii Teleráno Mňahončák.

Stráži si ich

Ako otec dvoch dcér herec pochopil, že všetko je úplne inak a s deťmi prichádza aj neustály strach. „Ani odstrániť to z hlavy nie je úplne ľahké, lebo tie emócie sú, teda snažíme sa o to, aby boli pravé, a tým pádom to vlastne zasiahne toho človeka aspoň na nejaký čas,“ dodal umelec. Sám pritom nemá žiadny recept, ako sa na náročné scény pripraviť. „Keď si človek číta scenár a vie, že k týmto scénam má dôjsť, tak sa tých dní, keď sa práve toto točí, jemne desí a je to náročné,“ priznal na záver Martin. Iróniou pritom je, že pre umelca je očividne najväčším relaxom práve rodina, ktorá mu dodáva silu a energiu. S manželkou Katarínou majú dve rozkošné princezné Dorotku a Marínu a práve tie sú pre hrdého otca celým jeho svetom. Nie je sa čomu čudovať, že o svoje poklady sa Martin obáva. Prvýkrát sa stal otcom až ako 41-ročný a práve preto si túto životnú úlohu nevie vynachváliť, no zároveň je ostražitý a svoje dievčatká ochraňuje najviac, ako vie.