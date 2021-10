Fashion LIVE si nenechali ujsť mnohé známe tváre: Koho outfit sa vám páči najviac? Hlasujte

Módne podujatie Fashion LIVE!, ktorému návrhári a organizátori venovali mesiace príprav a pozornosti, je po ročnej pandemickej prestávke opäť tu. V piatok odštartoval na Nivách trojdňový maratón módy, ktorý prináša tvorbu slovenských etablovaných tvorcov alebo značiek, ale aj mladých talentovaných dizajnérov.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

So zameraním na nové talenty otvoril v prvý deň sériu prehliadok na Fashion LIVE! živý a pestrý výber návrhárov z Ateliéru 343. Módna šou pokračovala prehliadkou značky Mariná, za ktorou stojí dizajnérka Marina Žiaková. V neskorých večerných hodinách svoje kolekcie prezentovali dizajnérky Silvia Zrebná a Terézia Feňovčíková so značkou Freier. Prvý prehliadkový večer vyvrcholil prehliadkou Petry Weingart. A to si nemohli nechať ujsť ani mnohé známe tváre.