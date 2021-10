Profesionálny jedák Radim šokuje v šou ČSMT: Zjem 6 kíl na posedenie! Hrozivé varovanie odborníka

Ani jeden z porotcov z Česko Slovensko má talent nebude v dnešnej časti šou tušiť, čo by mohol útly mladý muž na pódiu ukázať.

Sotva šesťdesiatkilový Radim Dvořáček (30) sa však venuje profesionálnemu jedeniu, čo sa stalo jeho vášňou. Už šesť rokov do seba hádže kilá potravín, ktoré ho dokážu zasýtiť na niekoľko dlhých dní. Napriek tvrdému tréningu však skúsený jedák priznáva, že ho po konzumácii trápia viaceré problémy. Odborník nad záľubou mladého muža neveriacky krúti hlavou a hovorí o veľkom nebezpečenstve!

V najnovšej časti súťažnej šou Česko Slovensko má talent uvidíte Radima, ktorý vyniká v rýchlojedení. V šou sa bude snažiť zjesť 50 natvrdo uvarených vajec! Vzhľad tohto profesionálneho jedáka však ani zďaleka nenasvedčuje tomu, že je schopný do seba nahádzať hromady jedla. No nebolo to vždy tak. „Keď som mal osemnásť rokov, vážil som skoro sto kíl. Vtedy mi veľmi chutilo jesť. Potom mi zomrel tatino, vtedy som skoro dva týždne nejedol a za toto obdobie som schudol desať kíl,“ priznal Radim, ktorý otcov odchod niesol veľmi ťažko.

Radim sa však po čase pozbieral a vykročil za svetlejšou a lepšou budúcnosťou. „Potom som sa dal na zdravší životný štýl, začal som športovať a teraz vážim okolo šesťdesiatich kíl,“ povedal pre Nový Čas vášnivý jedák.

Na kilá

Aby svoj žalúdok Radim pripravil na obrovskú nálož jedla, musí poctivo trénovať. „Niekedy trénujem s jedlom, ale väčšinou tak, že pijem veľa vody už pár dní pred súťažou a navyšujem dávky, aby som si roztiahol žalúdok. Dokážem vypiť aj 6-7 litrov vody naraz, napríklad za dve minúty, aj keď viem, že to nie je veľmi zdravé,“ šokuje. Nadmerné množstvo potravy mu síce často spôsobuje ťažkosti, Radim však za tie roky vie, ako si s preplneným bruchom poradiť.

„Tabletky na trávenie som najprv bral, ale veľmi to nezaberalo. Niekedy to vyvraciam, aj keď nechcem, ale cítim sa potom lepšie. Niekedy to tlačí v žalúdku, že nemôžem ani spať. Alebo potom počkám, kým to žalúdok strávi,“ priznáva Ostravák, ktorý dokáže zjesť neuveriteľných 10 % svojej hmotnosti, čo predstavuje asi 6 kilogramov potravy.

Svetové jedlá

Za šesť rokov navštívil jedák až sedemnásť krajín sveta, v ktorých, samozrejme, hľadal najmä gastro zážitky. „Bol som hlavne v Európe, ale aj v Chicagu, tam som jedol štyriapolkilový sendvič. Bol som aj na Tenerife, tam som našiel ponuku v reštaurácii, že kto zje triapolkilový hamburger, získa 400 eur. Takže mi to zaplatilo letenku,“ spomína na svoje cesty.

Kedže už vyskúšal jedlá od výmyslu sveta, presne vie, ktoré mu idú dole krkom pomalšie. „Všeobecne, čím je jedlo tuhšie, tým sa mi je ťažšie. Napríklad pizza, čím viac chladne syr na nej, tak sa to je horšie. Tiež niekedy bojujem s rezňami,“ dodal. Do šou ČSMT prišiel pokoriť svoj vlastný rekord v jedení vajec natvrdo a to, či sa mu to podarí, si môžete pozrieť už dnes na obrazovkách televízie JOJ.

Žalúdok časom nemusí stíhať

Miloš Buban, gastroenterológ

- Nie je to úplne vhodné, lebo tam môže nastať celkové preťaženie organizmu tým, že nebude dostatočné množstvo tráviacich štiav a všetkých potrebných enzýmov. Týmto spôsobom sa prehnane zaťažuje organizmus. Tak, ako keby ste utekali každý deň maratón, niekto to dokáže, ale preťaží si organizmus. Čiže nie je to rozumné, lebo si môže spôsobiť viaceré ťažkosti. Tým, že má stále preťažovaný žalúdok, tak tam môže dôjsť k rôznym zmenám. Ťažko povedať akým, lebo to je rozličné. Môže dostať zápal žalúdka, lebo určite príde čas, keď stena žalúdka bude už veľmi preťažená.