Kavaschová začala na sebe päť mesiacov po pôrode makať: Idem zhadzovať kilá

Dáva si do tela! Herečka Dominika Kavaschová (32) je už päť mesiacov šťastnou mamou, keď porodila dcérku Maiu priateľovi a hercovi Danovi Fischerovi (34).

Aj na nej sa, ako na väčšine žien, však tehotenstvo podpísalo a brunetka nie je spokojná so svojou postavou. Práve preto sa pustila do osobnej výzvy, aby svoje telo vyladila do podoby, na akú bola zvyknutá.

Kavaschová, niekdajšia hviezda seriálu Oteckovia, je výbornou herečkou, ktorá si, rovnako ako jej kolegyne, zakladá na dobrom vzhľade a fit forme. Pred piatimi mesiacmi však priviedla na svet svoje prvé dieťa, čo sa na jej sexi krivkách odrazilo a ona sa trošku zaguľatila. Dominika sa však nedávno pustila do boja s kilogramami a poctivo na sebe začala makať. Aby toho nebolo málo, tak do výzvy zapojila aj svojich fanúšikov na internete.

„Stále platí naša výzva! My makáme! Ja už vidím výsledky. Z podbrady ubúda, bruško pevnie a zadok začína byť súci kratších svetrov,“ vytešuje sa Kavaschová. Tá nezabudla spomenúť ani fakt, že cvičenie jej pomohlo aj po psychickej stránke. „Hlava je vyluftovaná a plná pozitívnej energie,“ dodala na záver herečka, ktorá cvičí všade, kde sa dá, dokonca drepuje aj pri varení.