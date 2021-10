Kvóty na slovenskú hudbu rozčertili aj Matoviča: Na zrušenie nech zabudne! Čo na to umelci

Rozpútala sa poriadna vojna.

Slovenskí hudobníci, textári, či speváci sa postavili zo stoličiek v momente, kedy svetlo sveta uzrel návrh na rušenie 25 % kvóty na hranie slovenskej hudby v komerčných rádiách. Túto zmenu v 171 stranovom dokumente navrhuje ministerka kultúry Natália Milanová, ktorá tým nahnevala množstvo ľudí. Umelci sa búria a do úradu posielajú ostré odkazy. Táto iniciatíva rozhnevala aj ministra financií Igora Matoviča, ktorý sa umelcov zastal a kolegyni Milanovej venoval uštipačné slová na jeho sociálnej sieti.

Matovič sa rozčertil vo veci rušenia kvót. Milanová totiž ešte 7. októbra predložila na medzirezortné pripomienkovanie nový návrh mediálneho zákona, ktorým chce zrušiť 25% kvótu na hranie slovenskej hudby v súkromných rádiách. Podľa jej slov nemá štát právo zasahovať a nariaďovať, čo by mali komerčné rádiá hrať, povinnú kvótu má podľa jej slov dodržiavať len verejnoprávny rozhlas.

Proti tomuto zámeru sa však postavilo mnoho známych tvárí, ktoré sa pustili do boja a nemienia sa vzdať. Umelcov sa zastáva aj Matovič, ktorý kroky kolegyne Milanovej neschvaľuje. „Slovenská hudba zostane! Svojho času Jozef Viskupič s Maťom Ďurindom z Tublatanky vybojovali pre slovenských interpretov super vec - povinnosť hrať aspoň 25% slovenskej hudby v rádiách. Síce mnohí brblali, ale výsledok sa ráta - súdy to odobrili, rádiá si zvykli, slovenskí umelci majú viac peňazí… a aj lidičky, prajní našim, chcú viac slovenskej hudby v rádiách. Čo viac chceme? Nerušne to, čo funguje… práve naopak - poďme našim pomôcť ešte viac. Rádiá podnikajú na štátnych licenciách, preto ako štát máme úplne legitímne právo od nich žiadať pomoc našim umelcom pred valcom anglofónnej hudby. To nie je nacionalizmus, to je zdravý rozum a ochrana verejného záujmu,“ nechal sa počuť Matovič, ktorý celú vec prejednával aj s Milanovou.„Stretol som sa s pani ministerkou a poprosil som ju, aby na zrušenie 25% kvóty ministerstvo zabudlo!“

„Netuším, či sa Matovičovi môže niečo podariť, lebo neviem, kto má v tomto akú kompetenciu. Ja si len myslím, že je to absolútny podraz, lebo by sa ministerstvo malo umelcov zastávať a robí presný opak. Je hanba, že vôbec niekto musí za nás bojovať. Ak by Igor Matovič toto nejakým spôsobom vedel presadiť zo svojej pozície, tak to by bola prvá dobrá vec, čo by pre nás, pre umelcov urobila táto vláda,“ povedal Novému Času spevák Robo Papp. Doplnil ho Erik Aresta: „Nech majú ľudia na Matoviča akékoľvek názory, slovenská hudba by bola vďačná komukoľvek, kto by sa za ňu postavil.“