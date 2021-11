Zabávač Rasťo Piško má na pandémiu jednoznačný názor: Ľudská hlúposť sa prejavuje aj teraz

Zabávač Rasťo Piško (59) je na slovenskej scéne už viac ako 30 rokov. Dlhodobo sa venuje politickej satire a kabaretnému humoru, ktoré vie dnes robiť čoraz menej ľudí.

O tom, aké chystá novinky, čo si myslí o korone, súčasnej politickej situácii, očkovaní a o tom, či niečo vo svojom živote ľutuje, porozprával pre Nový Čas Nedeľa.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako vnímate dnešnú politickú satiru? Existuje vôbec?

Tento žáner sa preniesol skôr na internet a robí sa v skratkovitej forme. Chýbajú skeče, chýbajú paródie, imitácia… Ale priznám sa, že už to až tak nesledujem, mladí ľudia hádam niečo robia.

Keď si pozriete vývoj televíznej zábavy za obdobie, počas ktorého sa jej venujete - ktorú éru vnímate ako najbohatšiu?

Ťažko povedať, 90. roky, keď sme satiru robili my - robil ju Milan Markovič a ďalší - vtedy to bolo niečo úplne nové. Zrazu bolo možné kritizovať politické strany, dokonca konkrétnych politikov. Vieme veľmi dobre, ako to bolo za Mečiara, takže tá doba bola na humor asi najbohatšia.

V Slovenskom rozhlase účinkujete v relácii Pichli vidly. Ako táto relácia vznikla?

Keď do rozhlasu prišlo nové vedenie a generálnym riaditeľom sa stal Jaroslav Rezník, tak zistili, že v rozhlase chýbal kabaretný druh humoru, ktorý má u nás obrovskú tradíciu. V podstate sa jeho éra začala v komunizme, v 70. - 80. rokoch sa pravidelne v nedeľu doobeda striedali zábavníky. Bol to Milan Markovič, Apropo, v ktorom som neskôr účinkoval aj ja, Oliver Andrásy s Elenou Vacvalovou, Ivan Krajíček - všetky tie 4 relácie mali veľmi veľký poslucháčsky záujem, pretože sa vysielali okolo obeda v nedeľu, keď mama varila a ostatní počúvali. Potom prišla éra tolkšou, kde sa pozývali hostia, púšťali sa pesničky. A pán Rezník s tímom prišli na to, že by poslucháčsky návyk tradičného humoru bolo dobré obnoviť.

A boli ste jediní, ktorí ho vedeli ponúknuť?

S Jankom Snopkom a Rudom Gerim sme vypracovali pilotnú reláciu, ktorá sa zapáčila a napokon sa aj stala súčasťou vysielania. Bolo aj pár ďalších námetov, nanešťastie, tí, ktorí ich dali, nedokázali vytvoriť ani len scenár k pilotnej relácii, čím sa vraciame k tomu, že tento druh humoru vymizol a že to už ani veľmi nikto nevie robiť, pretože to treba navrhnúť, vymyslieť, natextovať… Žiada si to trochu času.

Pracujete v nej s rozličnými osobnosťami...

Janko Snopko aj Zuzka Tlučková sú z tej pôvodnej partie, keď sme robili Apropo. No a Peter s Karin sú vlastne moderátori a osvedčení herci. Pribudol aj Peter Sklár. Samozrejme, skúmali sme rozličných hercov, ale keďže budeme nakrúcať už 37. časť, ktorá pôjde v novembri, tak sa nám tá partia nejako ustálila a títo nám ostali.

Pichli vidly nahrávate v štúdiu 5 za prítomnosti divákov. Ako korona zmenila nahrávanie?

V podstate od apríla sme nakrúcali bez divákov. Boli aj také návrhy, aby sme skončili, že bez divákov a ich reakcií to nepôjde. Napokon sme ich neprítomnosť priznali, je taká doba. Zatiaľ stále nahrávame bez divákov, pretože si nie sme istí tým, čo a ako bude. V jeden deň ich zavoláme a na druhý deň padne rozhodnutie, že nemôžu prísť. Bodaj by sa to zmenilo a táto tretia vlna by nebola taká ako predchádzajúce. Radi by sme publikum mali, lebo k nám ľudia chodili, tešili sa a pribúdali.