Druhá epizóda šou Pečie celé Slovensko plná kiksov: Mohlo sa najmladšiemu Viliamovi toto stať?

Druhá epizóda šou Pečie celé Slovensko prinesie okrem cukrárenských výziev aj mnohé sklamania a súťažiaci sa v nej poriadne potrápia. Najviac však asi najmladší účastník šou Viliam, ktorý zo stresu popletie dôležitú ingredienciu. Ak si však myslíte, že to nie je žiadna tragédia, pozrite si video a pochopíte. Koniec koncov aj výrazy Juraja Baču a Milana Zimnýkovala, ktorý si dokonca trúfli ochutnať, hovoria za všetko. Ako to celé dopadne? To zistíte v šou Pečie celé Slovensko v nedeľu o 20.30 na Jednotke.