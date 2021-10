Vystúpenie, aké v ČSMT ešte nebolo: Na scénu prichádza najznámejšia drag queen Miss Patty

Najznámejšia drag queen prišla do Talentu! Miss Petty je jedna z prvých drag queen, ktorá vydala aj vlastné piesne. Hitom internetu sa stala pesnička Jsem tučná, ktorá ma viac ako 100-tisíc zhliadnutí. A čo to vlastne znamená, byť drag queen? David to vysvetlil takto: Staršia generácia skôr pozná travesty, ten rozdiel je práve v tom, že travesty väčšinou vystupujú na známe pesničky a snažia sa vyzerať ako speváčky, ktoré napodobňujú. ,,Byť drag queen je o sebavyjadrení a svojom alteregu. V hudbe sa snažím ľuďom odovzdať pozitívne správy a myšlienku, že je skvelé byť sám sebou." Pozrite si ČSMT v sobotu o 20:35 na JOJke.