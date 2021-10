Spor umelcov a ministerky kultúry Milanovej pre zrušenie kvót: Ďurinda vidí za podrazom Kollára?!

V šoubiznise to poriadne vrie! Za všetkým je návrh nového mediálneho zákona z dielne ministerstva kultúry.

Ministerka Natália Milanová si potichúčky za múrmi inštitúcie pripravila „kulehu“ na umelcov. Novinka z jej pera škrtne slovenskú hudbu z rozhlasového vysielania, pretože doterajšia povinnosť hrať 25 percent domácej tvorby zanikne. Všetkých hudobníkov to postavilo zo stoličiek a podpísali petíciu proti novému zákonu. Najnovšie sa ozval Maťo Ďurinda (59), ktorý v tejto kauze skloňuje majiteľa rádií z politického prostredia. Má na mysli Borisa Kollára?!

Milanová rozpútala vo vodách slovenskej hudby doslova vojnu. Svojím zákonom totiž chce zrušiť povinnosť hrať domácu tvorbu v rozsahu 25 percent v súkromných rádiách. Povinnosť by mala zostať iba pre RTVS, a to 35 percent. Muzikanti bijú na poplach. Nie je to tak dávno, čo ich pandémia pritlačila na kolená a oni nemali žiadne príjmy. Siahli si na svoje finančné dno a tentoraz by prišli aj o tantiémy z hranosti ich pesničiek.

„Ja si myslím, že to bude veľká rana pre celú muzikantskú obec, ktorá má možnosť sa aspoň týmto spôsobom prezentovať v rádiách, lebo pravdepodobne si ich ľudia nebudú prácne vyhľadávať na YouTube. Práve to bolo v minulosti odkazované od asociácie nezávislých vysielateľov, keď sme o tento zákon pred siedmimi rokmi bojovali,“ vysvetlil Maťo Ďurinda z Tublatanky, ktorý bojoval za zavedenie kvót ešte v roku 2015.

Nakoniec sa tento návrh podarilo presadiť a od roku 2016 boli zavedené povinné kvóty. „Obávam sa však, že je to momentálne politické kupliarčenie. Však vieme, že jeden nemenovaný politik má dve alebo tri rádiá a pritom sa bije do pŕs, že všetko urobí pre Slovákov, aby sa mali dobre,“ myslí si rocker. Vyzerá to tak, že vo svojom vyjadrení narážal na predsedu parlamentu Borisa Kollára.