Nevinná debata v Milujem Slovensko sa totálne zvrhla: Neuveríte, čo všetko vyplávalo na povrch

V obľúbenej šou Milujem Slovensko kapitáni Adela a Dano často odhalia čo-to aj zo svojho súkromia. Inak tomu nebude ani v piatkovej epizóde, v ktorej sa nevinná debata o gurmánskych zážitkoch zvrhne na pretekanie o nedostatkoch! A hoci bol na muške najskôr Dano, na koniec to bude práve Adela, kto to riadne schytá. Čo na ňu Dano bonzol, zistíte vo videu, no vy sa zabavte aj pri relácii Milujem Slovensko už v piatok o 20.30 na Jednotke.