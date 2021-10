Adam Ďurica nemohol byť pri pôrode druhého synčeka: Pobaví vás, čo vtedy robil

Pozvanie Petra Marcina do jeho talkšou Neskoro večer tentokrát prijal muzikant Adam Ďurica. Reč padla aj na obdobie pandémie, ktoré bolo pre hudobníkov obzvlášť náročné a na dlhý čas ich odstavilo od práce. Zdá sa však, že sexi spevák si z toho až takú ťažkú hlavu nerobil a tento čas preklenul viac než príjemne. Ako, to zistíte vo videu, no vy si rozhodne nenechajte ujsť ani reláciu Neskoro večer v sobotu o 22.10 na Jednotke.