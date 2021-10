Hrdý dvojnásobný otec Adam Ďurica priznáva: Musím si dávať pozor na ústa

Hrdý otec. Spevák Adam Ďurica (33) sa naplno venuje nielen svojej tvorbe, ale hlavne rodine.

Tá je v jeho živote na prvom mieste. So svojou manželkou Kristínou má synčekov Timoteja (3) a Benjamína (1,5), ktorí robia rodičom veľkú radosť. No ako každé dieťa, aj ich starší chlapček nasáva veci z okolia ako špongia a manželia si musia neraz zahryznúť do jazyka.

Adam Ďurica je nielen talentovaný umelec, ale najmä pyšný dvojnásobný tato. So svojou milovanou polovičkou Kristínou vychováva mladšieho Benjamína a staršieho Timoteja, pri ktorom často už musia vážiť slová.

„On teraz všetko nasáva do seba, ale veľmi pekné veci hovorí. Minule povedal, že on už nechce ,dutku‘, lebo že on už vyrástol. A ja som sa ho opýtal, že áno a kedy si vyrástol, a on, že pozajtra. Ale hovoril to so všetkou vážnosťou, čo bolo milé,“ priznal v rozhovore v Rádiu Jemné.

Aj spevák však zistil, že rodičovstvo nie je vždy med lízať. „Majú obidvaja nejaké obdobia vzdoru a svoje veci, ako my všetci dospeláci, ale sú to veľmi pekné, zlaté deti. To je naozaj minimum nejakých komplikácií. Najradšej som s nimi vonku, keď sa dá. To je najviac pre tie deti,“ doplnil šťastný a spokojný Ďurica.