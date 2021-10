Raper Separ robí vo svojom živote poriadne čistky: Rakovina mi otvorila oči!

Slovenský raper Michael Separ Kmeť (34) začal po prekonaní rakoviny žiť úplne iný život.

Tá ho potrápila ešte koncom minulého roka. Aj keď to najskôr tajil, s pravdou išiel von až po tom, čo absolvoval trojmesačnú liečbu chemoterapiou. Priamo a bez okolkov opísal svoje pocity, ktoré zasiahli každého, kto si jeho vyjadrenie prečítal. Našťastie sa mu podarilo dlhý a náročný boj nad touto pliagou vyhrať. Jeho život tak zrazu nabral úplne nový rozmer a známy muzikant priznáva, že museli po tejto skúsenosti nastať v jeho živote poriadne čistky.

Separ prežil posledné mesiace minulého roka v bolestiach a na nemocničnom lôžku. Takmer tri mesiace nevidel blízkych, pretože svoju energiu sústredil na svoje zdravie a liečbu. Avšak rok 2020 uzavrel so skvelou správou, ktorú oznámil s nadšením cez sociálne siete. „Som zase zdravý,“ napísal. Po určitom čase si však podľa vlastných slov začal uvedomovať, kto sú jeho skutoční priatelia. Najzásadnejšie však bolo to, keď dal na prvé miesto vo svojom živote práve seba.

„Po ‚rakle‘ som si uvedomil, že na prvé miesto musíš dať seba, urobiť všetko pre svoje šťastie. Kompromisy robím už len veľmi ojedinele, a aj to len vtedy, ak mi na človeku, pre ktorého to robím, naozaj záleží, a to veľmi,“ priznal Michael s tým, že sa ešte nikdy necítil tak dobre. „Robím, čo ma baví, odstrihol som ľudí, čo ma brzdili, alebo mi akokoľvek prekážali. Nerobím už službičky pre wannabe kamarátov a príživníkov. A viete čo je haluz? V živote mi nebolo lepšie,“ dodal.

Nedokonalosti

Separ dostal od života veľkú lekciu, ktorá ho mnoho naučila. Okrem iného sa prestal pozastavovať nad svojimi nedokonalosťami, ktoré ho robia jedinečným. „A úplne mám v p**i, že keď sa smejem nahlas, sú mi vidieť ďasná, a že mám jazvu cez celé obočie ako primitívov syn,“ doplnil na záver. Zdá sa, že si po hroznej skúsenosti upratal vo svojich prioritách a ide po ceste spokojnosti a šťastia.