Vzbura spevákov: Podraz od ministerky! Umelci posielajú Milanovej poriadne zúrivé odkazy

Podraz, aký nemá obdoby?!

Na týchto slovách sa svorne zhodujú známi slovenskí speváci a hudobníci, keď sa dozvedeli, aké kroky začalo podnikať ministerstvo kultúry na čele s ministerkou Natáliou Milanovou. Len málokto tušil, že za múrmi inštitúcie vzniká nový návrh mediálneho zákona, ktorý takpovediac škrtne slovenskú hudbu v rádiách. Tá bola ešte donedávna povinná, a to v rozsahu 25 percent. Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) len krúti hlavou a spoločne so známymi tvárami rozhodne nenechajú veci len tak. Takmer každý muzikant a spevák sa totiž podpísal pod petíciu za zrušenie tejto absurdity. Dokonca posielajú ministerke jasný odkaz!

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Po facke od korony dostávajú umelci druhú od ministerstva kultúry! Nový mediálny zákon vznikal za bránami ministerstva a bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania 7. októbra. Doterajší zákon o vysielaní a retransmisii by tak mohol byť šibnutím čarovného prútika, ktorý drží Milanová, nahradený. Všetkých umelcov postavila zo stoličiek a tí sa rozhodli konať.

Vytvorili petíciu, do ktorej sa za pár hodín zapísali stovky umelcov, ale aj bežných ľudí. Nepochopiteľná pre mnohých je najmä úprava tzv. kvót pre vysielanie slovenskej hudby v rádiách. Nový návrh totiž ruší povinnosť hrať 25 percent slovenskej hudby v súkromných rádiách. Jednoducho povedané, známe rádiá už nebudú povinné hrať našich interpretov, ako to bolo od roku 2016, keď prišla do platnosti táto povinnosť. Touto zmenou však naši umelci utrpia poriadnu ranu, ktorá je v časoch pandémie koronavírusu, ktoré ich položili na kolená, poriadne bolestivá.

Umelecká obec si totiž prešla naozaj ťažkou skúškou, keď prišla o svoje zárobky z vystúpení, ktoré sa museli nedobrovoľne zrušiť. Obrovský škrt by tak teraz prišiel navyše aj z hranosti, keď by prišli aj o tantiémy, na ktoré majú právo. „Je to podraz zo strany ministerstva a nekompetentných, ktorí toto robia,“ povedal nahnevaným hlasom Pavol Hammel. Hlavou krúti aj jeho kolega. „Som zásadne proti zrušeniu vysielacích kvót. Snažím sa zodpovedať otázku, komu takáto úprava bude slúžiť?“ pýta sa Peter Lipa.

Schované pod perinou

Zarážajúci je pritom fakt, že obrovskú zmenu, ktorá sa dotkne tisícov umelcov, ministerstvo nespomenulo vo svojej 171-stranovej predkladacej správe k návrhu zákona, a dokonca ani v tlačovej správe zaslanej médiám. „Považujeme túto skutočnosť za alarmujúcu, a to o to viac, že napriek viacerým rokovaniam, ktoré sme s MK SR na túto tému viedli, sme o takomto významnom zásahu do existujúceho právneho stavu neboli vôbec informovaní,“ povedal predseda predstavenstva SOZA Ľubomír Burgr.