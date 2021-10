Okrem televíznej práce zabŕda do niečoho celkom iného: Moderátorka Brychtová má nový kšeft

Aj ju zlákala vlastná „šou“ v kaviarni?! Moderátorku Katku Brychtovú (54) poznajú všetci najmä z relácie verejnoprávnej televízie Pošta pre teba.

Momentálne sympatická brunetka hviezdi v programe Klub na Trojke. Okrem televíznej práce však zabŕda aj do niečoho celkom iného. Katka má totiž vlastný kvíz, ktorý jej hodí nejaké to euro navyše.

Už nejaký ten piatok viaceré známe tváre razia cestu vlastných talkshow, ktoré sa odohrávajú v kaviarňach. Tam môže prísť každý, kto si zaplatí vstupné. Brychtová síce tento tip zábavy nebude mať, no prišla s niečím celkom iným. V jednom z bratislavských podnikov bude totiž moderovať vedomostný kvíz, kde si môžu prísť ľudia otestovať svoje vedomosti.

„Môžete prísť sami, môžete prísť vo dvojici, môžete prísť v trojici, je úplne jedno, v akom zoskupení. Môžete si urobiť váš tím. Bude to určite zaujímavé, bude to poučné, bude to veselé a vtipné. Veľmi sa na vás teším,“ pozýva Katka nadšencov kvízov vo videu na stránke podniku. Za tento príjemný večer vytiahnete z vrecka 5 eur na osobu a okrem ukážky vlastných vedomostí a dobrej zábavy stretnete aj televíznu hviezdu, ktorou Brychtová rozhodne je.