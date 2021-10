Felix Slováček prekonal mŕtvicu: Pikantné vyhlásenie pri odchode z nemocnice

Český legendárny hudobník Felix Slováček (78) je z nemocnice konečne doma.

Prepustili ho ešte v pondelok, keď si už lekári boli istí, že je všetko v poriadku a nič mu nehrozí. Hospitalizovaný skončil po tom, ako po ceste na víkendovú chatku so svojou exmilenkou Luciou Gelemovou (38) začal náhle zvracať a krútila sa mu hlava. Keďže sa lekárom jeho stav nepozdával, nechali si ho na pozorovaní a urobili mu množstvo vyšetrení. Zistenia boli šokujúce.

Slováček mal doslova šťastie v nešťastí, keď mu pomohol včasný zásah lekárov a obetavosť jeho exmilenky Lucie. Po množstve vyšetrení a štvordňovej hospitalizácii mohol konečne odísť z nemocnice v Písku domov. Ako sa ukázalo, podarilo sa mu prekonať mŕtvicu, pri ktorej stáli pri ňom všetci anjeli. Slováček odchádzal z nemocnice, kde ho vyzdvihla práve Lucia, s úsmevom.

„Klepla ma proste malá pepka alebo pepina?“ vtipkoval pre Blesk, no doplnil: „Bola to vraj krvná zrazenina, ktorá mi putovala tepnou smerom k mozgu. Bola však našťastie malá a po ceste sa rozpustila,“ objasnil vážnosť situácie Felix. Doktori mu predpísali lieky na riedenie krvi a jeho stav sa rapídne zlepšil.

„Inak sa vraj mám správať, ako by sa nič nestalo... Dokonca môžem mať sex, kedy chcem, a to rád počujem,“ priznal vtipne. Jeho ďalšie kroky viedli za dcérou Aničkou, na ktorú sa veľmi tešil. „Večer sa chystám na večeru so svojou Aničkou. Dáme si do nosa, to mi tiež nezakázali,“ dodal na záver.