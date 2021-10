Oslávenkyňa Nora Kabrheľová: Kvôli torte cestovala takmer 400 kilometrov

Vydarená oslava. Niekdajšia televízna hviezda Nora Kabrheľová (63) si včerajší deň poriadne užila.

Oslávila svoje narodeniny a nechýbal jej úsmev na tvári. Napriek tomu, že priznala aj čiernejšie dni vo svojom živote a presťahovala sa do Bratislavy, jej kroky viedli opäť do rodného mesta za rodinou, ktorá jej vystrojila veľkolepú oslavu.

Nora Kabrheľová sa preslávila najmä vďaka reality show Mojsejovci, ktorá v tých časoch žala obrovské úspechy. Potom sa však začala lepiť Nore smola na päty a trpké chvíle minulosti majú zlý vplyv na jej psychiku dodnes. No napriek všetkému nezaháľa a na sociálnej sieti si vybudovala slušnú fanúšikovskú základňu aj po rokoch, keď žila v ústraní. Košice vymenila za Bratislavu, kde býva už od polovice augusta.

Svoje včerajšie narodeniny sa však rozhodla osláviť na východe so svojimi najbližšími a neváhala merať takmer 400-kilometrovú cestu, aby ich videla. „Ďakujem za gratulácie k mojim narodeninám. Je ich neúrekom od rána Božieho. Odcestovala som na pár dní do Košíc a s rodinou som oslávila svoje narodeniny. Musela som, sestra mi urobila krásnu tortu a zahlušila by ma, keby som neprišla,“ povedala pre Nový Čas so smiechom Nora.