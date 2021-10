Vo vzťahu exmanželov Vittekovcov nastal po rokoch zvrat: Patrícia prehovorila o tom, čo sa deje

Roky a životné situácie im pomohli spolu opäť vychádzať.

Prominentný pár Robo (39) a Patrícia (41) Vittekovci boli dlho ostro sledovaným párom. Ich problémy sa začali ešte v roku 2013, keď bol športovec prichytený s jojkárkou Alexandrou Orviskou (38). Odvtedy medzi kedysi manželmi panovala doslova vojna a dlhé obdobie si nevedeli prísť na meno. Dnes je však všetkému koniec! Patrícia priznáva, že z nej a Roba sa stali dobrí priatelia. Čo je za tým?!

Vittekovci majú za sebou dlhé roky súdnych ťahaníc. Ich manželstvo sa oficiálne skončilo minulý rok v júni, keď ich súd rozviedol. Ako sa zdá, odvtedy sa vzťah Patrície a Roba pomaly, ale isto zlepšoval.

„Musím povedať, že sa mám super, pretože sme si konečne po ôsmich dlhých rokoch dokončili súkromne s tatinom, čo sme si súkromne mali. Dá sa povedať, že sme teraz najlepší kamaráti alebo priatelia, ktorí by ani určite neboli takí dobrí rodičia. Naše deti sú na nás asi teraz najviac hrdé, že dokážeme spolu fungovať, komunikovať,“ priznala s úsmevom Novému Času Vitteková.

Exmanželia majú spolu dve krásne dcéry Sofiu Zaru a Cynthiu Laru. Práve mladšia Thia vystupovala na nedávnej akcii ako speváčka a hrdí rodičia ju prišli podporiť. „Som rada, že to takto je, podporujeme sa ako rodina asi najviac, ako sme sa kedy podporovali. To je asi pre mňa po tom všetkom to najväčšie zadosťučinenie alebo najväčšia výhra, akú sme mohli dosiahnuť,“ hovorí Patrícia.

Nebolo žiadnym tajomstvom, že sa Paťa s Robom v minulosti nemali v láske. „Nemyslím si, že bola niekedy až taká vojnová sekera. Myslím si, že to bolo všetko vyprovokované okolnosťami, médiami a asi sa k tomu ani nechcem vracať. A keď sme si to časom rozobrali na drobné a uvedomili sme si, že aj tak tieto dve osoby v našom živote musia v prvom rade vidieť, že spolu vychádzame, tak sa nám to podarilo prirodzene,“ vysvetlila speváčka a podnikateľka, ktorú momentálne stav jej rodiny veľmi teší. „My si tolerujeme všetko, čo sa deje v našich súkromných životoch. Je to momentálne úplne iný pohľad na neho a jeho pohľad na mňa,“ uzavrela.