Zagorovej boj s postcovidovým syndrómom: Po výmene krvi prišiel vytúžený moment

Pôjde domov! Spevácka diva Hana Zagorová (75) je už dva týždne v nemocnici po tom, ako ju polícia našla ležať na zemi u nej doma bez známok života.

Dlhodobé problémy s krvou sa totiž zhoršili po tom, čo sa u nej prejavil postcovidový syndróm. Vyzerá to však tak, že je Hanka z najhoršieho vonku a už čoskoro sa môže tešiť na domáce prostredie.

Zagorová si dlhé dni poležala v nemocnici, kde ju lekári dávali dohromady z ťažkostí, ktoré nastali po prekonaní covidu. „Volal som s Hankou, má sa dobre a všetkých pozdravuje. Tento týždeň ju už pustia domov,“ prezradil pre český Blesk jej manžel Štefan Margita. Speváčkin stav si vyžiadal drobnohľad lekárov a dokonca jej museli vymeniť krv. O speváčke je totiž známe, že trpí nedostatkom červených krviniek, čo sa zhoršilo práve po prekonaní koronavírusu.

Jej stav sa však konečne zlepšil. „Už všade chodí a je čiperná, sama sa kúpe a má chuť do jedla, to je najdôležitejšie,“ dodal Margita. Ten si pre svoju polovičku pripravil aj prekvapenie a splnil jej želanie. „Hanka ma poprosila, či by som jej neusmažil mini rezne, ktoré miluje. Samozrejme, bude ich mať,“ povedal na záver Štefan, ktorý je šťastný, že už bude mať svoju milovanú ženu pri sebe.