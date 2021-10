Diagnóza romantik: Peter Nagy cestuje kvôli vášni do Česka, toto na Slovensku nenašiel

Peter Nagy patril vždy k perfekcionistom a to sa netýkalo len jeho profesie, no aj vizáže. S veľkou dávkou vkusu však zariaďuje aj svoje bývanie a dokonca podľahol aj zberateľskej vášni. Spevák tak vymetá rôzne bazary a hľadá kúsky, ktoré by perfektne zapadli do jeho domu. Tu sa však zďaleka jeho šikovnosť nekončí, charizmatický spevák je totiž samé prekvapenie.