Saša Gachulincová si po živote v zahraničí nevie na jednu vec zvykúť: V čom je Slovensko pozadu

Saša Gachulincová patrí medzi vyhľadávané modelky a to nielen u nás, no najmä v zahraničí. Pandémia koronavírusu však sexi blondínke urobila v tomto smere škrt cez rozpočet a Saša tak trávila viac času doma. Zdá sa však, že jej to vrásky na čele nerobí, práve naopak. Modelka, známa svojim podrezaným jazykom, sa totiž, zdá sa, rozhodla uberať celkom iným smerom.