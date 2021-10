Scenárista Kraus po založení novej rodiny priznáva: Priority som musel razantne prehádzať

Spomaľuje tempo! Scenárista Andy Kraus (54) je vo svojom fachu známe meno, ktoré sa spája s nejedným úspešným projektom.

Síce sa v súkromí pasoval s rozvodom, zdá sa, že svoje šťastie znova našiel, keď si pred vyše rokom zobral svoju priateľku Janku (35). Tá mu porodila dcérku Adelku (2) a, ako sa zdá, rozkošná uličníčka zmenila Andyho priority dosť výrazne. Ako totiž Novému Času šťastný otec a manžel priznal, práca už nie je to, čo je na prvom mieste...

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Andy Kraus sa podpísal nielen pod úspešný seriál Panelák, ale stojí aj za sitkomom Susedia, ktorý nedávno oslávil 15. narodeniny. O tom, že svojej práci rozumie, teda nemôže byť pochýb. Napriek tomu, že robota mu ide od ruky, aj on prišiel do štádia, keď sa jeho život doslova otočil hore nohami.

„Každú novú pracovnú ponuku poriadne zvažujem a okrem Susedov už sám nič nezačínam,“ prezradil Novému Času Kraus, ktorý v prvom rade myslí na svoju rodinu a blízkych. Okrem dvoch detí z prvého manželstva totiž robí scenáristovi radosť aj dvojročná Adelka, ktorú mu na svet priviedla krásna Janka, s ktorou tvorí pár štyri roky a už rok sú manželia.

„Malá je úžasná, je šikovná a vnímavá,“ prezradil nám hrdý Andy, ktorý doslova žiari šťastím. „Nie je to tak, že by som úplne prestal s novými projektmi, ale ak mi niekto ponúkne spoluprácu, premyslím si to,“ dodal Andy. Ten zrejme rovnako premýšľal aj v prípade prevádzkovania stánku s občerstvením, kde ho fotograf Nového Času nasnímal v júli tohto roka.

„Bol som oslovený. Mám kamaráta, ktorý dlhé roky pracuje v gastre. Tak sme sa o tom rozprávali a povedal som si, že prečo nevyskúšať niečo nové. Čiže išiel som do toho skôr ako investor. Ale občas sa tam objavím, občas s niečím pomôžem, keď treba. Baví ma to,“ prezradil scenárista.

O peniaze núdzu nemá

Na druhej strane je jasné, že Kraus rozhodne nemá hlboko do vrecka a tvrdá práca sa odrazila aj na jeho bankovom konte. Nedávno dokonca predal vilu v Rakúsku, v ktorej žil s bývalou manželkou Danielou a deťmi Borisom a Zojou. V realitnej kancelárii sa pritom suma za honosné bývanie mala vyšplhať do závratnej sumy 1 200 000 eur. Aj keď už Andy investoval do chalupy na Myjave, urobil si pojazdný bufet v ZOO a s novou rodinkou si zaobstarali 4-izbový byt v hlavnom meste, stále mu zostáva dostatok, aby mohol spomaliť tempo.