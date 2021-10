Stopka na Slávikovi: Slovákov po 13 rokoch vyšachovali! Dôvod vylúčenia z ankety vás zarazí

So Slovákmi nerátajú! Anketa Český slávik je u našich českých susedov jednou z najprestížnejších cien za hudobné umenie. Po minulé roky sa z priazne fanúšikov tešili aj slovenské hviezdy, keď od roku 2008 súťažili v kategórii Slávici bez hraníc.

Po trinástich rokoch však naše hviezdy dostávajú poriadnu facku a stopku zároveň. Organizátori sa totiž rozhodli, že o prestížnu sošku už zabojovať naši speváci nemôžu. Medzi mnohými si tak neškrtne nielen Miro Žbirka (68) či každoročný víťaz, kapela No Name, ale ani porotcovský kat Paľo Habera (59)! Dôvod vylúčenia z ankety vás však rozhodne zarazí.

Naše spevácke hviezdy svojou hudbou oslovili aj našich českých bratov. Niet teda divu, že koncertujú aj za našimi hranicami, kde sa tešia veľkej obľube. Aj preto bola v roku 2008 vytvorená v rámci prestížnej ankety Český slávik kategória Slávici bez hraníc, kde bojovali práve naše hviezdy. Tomu je však koniec.

Po tom, čo sa táto anketa opäť obnovila pod taktovkou boháča Karla Janáčka, keďže naposledy sa konala v roku 2017, so Slovákmi už nerátajú. S dlhým nosom tak odídu naše esá, ako Žbirka, No Name, Kristína, Celeste Buckingham, Elán, Horkýže Slíže, či známy spevák a porotca Paľo Habera. Ten sa aj so skupinou Team drží na výslní dlhé roky a teší sa priazni nielen na Slovensku, ale aj v Česku, kde žije spolu s partnerkou, modelkou Danielou Peštovou.

Českí fanúšikovia však budú sklamaní, pretože za svoju slovenskú hviezdu si už nezahlasujú. Habera a zrejme aj ostatní zo slovenskej vetvy dostali šokujúci list od organizátora tohto podujatia. Ten oznamuje, že sa kategória Slávici bez hraníc ruší a do ankety sa môžu Slováci dostať len v prípade, že sú majiteľmi českého občianstva. A práve táto podmienka bude zrejme poriadny kameň úrazu, pre ktorý si naše hviezdy v ankete už neškrtnú.

„Keďže kategória Slávici bez hraníc, ktorá bola určená práve pre slovenských interpretov, bola zrušená, dovoľujeme si spýtať sa vás, či máte české občianstvo? Podľa pravidiel je to, bohužiaľ, jedna z podmienok, aby ste mohol byť zaradený medzi ostatných interpretov,“ píše sa v liste vyhlasovateľa súťaže.

Speváci si totiž o tejto cene môžu nechať len snívať. Ten podľa všetkého reagoval na ohlasy fanúšikov, ktorí by radi Paľa videli na liste nominovaných. „Veľmi ma táto otázka potešila, ale nič sa nedá robiť. Českého slávika sa nemôžem zúčastniť, pretože české občianstvo nemám. Mám len jedno - slovenské,“ priznal Habera, ktorý si však priazeň fanúšikov cení.