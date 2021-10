Muzikant Marián Čekovský v smútku zo smrti otca († 59): Posledný telefonát pred smrťou!

Nikdy na neho nezabudne! Pre muzikanta Mariána Čekovského (44) bol uplynulý víkend plný smútku. Navždy ho opustil jeho starostlivý otčim Pavol Mocák († 59).

Hoci prišiel Marián o svojho biologického otca ešte v útlom detstve, práve prázdne miesto v jeho srdci zaplnil talentovaný hudobný skladateľ. Otec a syn sa mali po celý život radi a vzájomne si boli oporou. Rana osudu je pre Čekovského veľmi silná a bolesť, ktorú prežíva, sa nedá opísať slovami. Novému Času otvorene porozprával o poslednom telefonáte so svojím otcom. Z jeho slov sa tlačia slzy do očí...

Čekovský nesie stratu muža, ktorý ho výrazne ovplyvnil a dával mu po celý život lásku, veľmi ťažko. „Dnes ráno odišiel môj otec do siene predkov, budeš nám chýbať. Môj drahý Paľo Mocák,“ napísal počas víkendu na svojom profile na sociálnej sieti muzikant. Jeho otec zomrel na zlyhanie srdca, podľa informácií Nového Času bol cukrovkárom. Jeho smrť však prišla náhle a nikto na ňu nebol pripravený.

„Pár hodín pred smrťou som mu volal, aby bojoval a že ho ľúbime všetci, no Boh si tohto mimoriadne citlivého, múdreho, galantného a milujúceho bojovníka vzal k sebe do nebeského big bandu. Bol to hudobný skladateľ, ktorého nám Boh zaslal ako otčima po smrti nášho biologického otca. A spomienky na to, ako sa o rodinu vzorne staral, ale aj ako jeho život vyzeral, by sa dali nazvať životom dobrodruha, a to doslovne,“ povedal Novému Času hudobník, ktorý pokladal Mocáka za svojho otca.