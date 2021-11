Mladá diablica Vanessa Šarköziová sa dala s frajerom dokopy ako 15-ročná: Ľúbime sa stále viac

Hudbu má odnarodenia v krvi vďaka svojim známym rodičom Ernestovi a Silvii Šarköziovcom z Cigánskych diablov, kde s nimi od detstva účinkovala.

Z malého, rozkošného a talentovaného dievčatka vyrástla zmyselná a krásna diablica Vanessa Šarköziová (21). Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Myslíte si, že ak by ste sa do umeleckého prostredia nenarodili, vydali by ste sa iným smerom, alebo by to bola opäť hudba?

To je veľmi ťažká otázka, rodina a zázemie človeka podľa mňa veľmi formujú. Ak by som sa narodila do právnickej rodiny, je dosť pravdepodobné, že by som sa vydala práve tou cestou.



Vy sa, rovnako ako aj vaši rodičia, venujete cigánskej hudbe, ale čo napríklad taká opera alebo moderný spev?

Operný spev študujem a hrám v orchestri Opery a Baletu SND, čiže k tej mám, samozrejme, veľmi pozitívny vzťah. Čo sa týka moderného spevu, milujem množstvo džezových, popových či funkových spevákov a speváčok. Ja však tento žáner nespievam, teda iba niekedy súkromne v aute (úsmev).



Odmalička ste hrali v televíznych seriáloch, považujete sa aj za herečku?

Povedala by som, že sa považujem iba za takú príležitostnú, neprofesionálnu herečku (úsmev). Veľmi ma bavili všetky natáčania a ťažko si vybrať, ale najviac emócií vo mne asi zanechala moja posledná rola v Tajných životoch.



Vraj milujete telenovely. Ktoré sú vaše srdcovky a akú postavu by ste si rada zahrali v telenovele?

Milujem odmalička mexické telenovely a v posledných rokoch ešte viac turecké. Mojou najväčšou srdcovkou je Keď budeš moja a tiež Spútaný motýľ. V telenovele by som si chcela veľmi zahrať hlavnú kladnú postavu, ale taktiež aj tú zlú, zápornú (smiech).



Už dlhšiu dobu ste šťastne zadaná. Môžete nám o svojom priateľovi prezradiť viac, čomu sa venuje a kde ste sa spoznali?

Poznáme sa prakticky už odmalička. Ale tak naozaj sme sa začali stretávať až na konzervatóriu, keďže sme boli spolužiaci. Sme spolu už 6 rokov a mám pocit, že sa ľúbime stále viac (úsmev).



Keď sme už pri mužoch a opačnom pohlaví, ktoré mužské vlastnosti vám najviac imponujú?

Imponuje mi na mužoch predovšetkým zmysel pre humor, slušnosť a elegancia.



Ktorého mužského interpreta v zábavnom priemysle považujete za prototyp sexi, príťažlivého muža?

Toto je pre mňa ťažká otázka. Naozaj som sa nad takým niečím ešte nezamýšľala, ale asi to bude tým, že som tak dlho šťastne zadaná (smiech).



Pôsobíte veľmi jemne. Ste krehký, romantický typ alebo zdanie klame a niekedy preváži váš temperament?

Som veľmi romantický typ ženy, no zároveň milujem rýchlu jazdu a adrenalínové kolotoče.



Aké ženy sú podľa vás inšpiráciou pre mužov ?

Myslím, že to je veľmi subjektívne. Každá žena inšpiruje iného muža.