Herec Richard Autner a jeho 4-krát prvýkrát: Toto ste o ňom rozhodne nevedeli!

Hviezda talentovaného herca Richarda Autnera (29) stúpla, odkedy sa objavil v úspešnom jojkárskom seriáli Nemocnica v úlohe chirurga Vargu - lámača ženských sŕdc.

Málokto však vie, že sa venuje aj hudbe, píše vlastné pesničky a dokonca vydal svoj prvý album.

Prvé auto

Veľmi sa na svoje prvé auto teším. Aj keď, pravdupovediac, zatiaľ si vystačujem s bicyklom.



Prvé tetovanie

Pamätám si to, akoby to bolo včera. Bol slnečný deň, niekedy v lete roku 2009. Sedemnásťročný Richard uprosil rodičov, aby mu dovolili tetovanie. A rodičia sa uprosiť nechali. Otec so mnou teda išiel do tetovacieho štúdia, dal súhlas na tetovanie neplnoletého a o pár hodín už bolo na koži.

Dal som si vytetovať nápis v latinčine, jazyku večnosti. Toto tetovanie sa malo stať na najbližšie roky mojou motiváciou, aby som mal vždy na očiach svoj cieľ, aby som sa vždy venoval tomu, čo ma baví a čo mám skutočne rád - divadlu. A tak sa stalo, že som dnes členom divadelného súboru a robím, čo ma baví. A tetovaní mám už zopár.



Prvý album

Neviem, kedy presne sa to stalo, ale myslím, že niekedy počas štúdia na konzervatóriu. Prišla urgentná potreba vyjadriť sa skrze hudbu. Vyjadriť sa ku všetkému, čo mladého muža stredoškolského veku tešilo a trápilo. Lásky, sklamania a iné drámy pubertiaka.

A tak som viac a viac času trávil zašitý po triedach, sediac za klavírom, a vymýšľal si vlastné melódie a texty. Za tie roky sa ich nazbieralo naozaj veľa, možno aj stovky. Väčšina z nich nestála za veľa. Postupom času a s pribúdajúcim vekom a skúsenosťami prichádzali nové témy, ktoré ma inšpirovali k novým melódiám a textom.

Z nich som vybral tie, ktoré som považoval za najlepšie, a ktoré som spolu so svojou kapelou, ktorú som medzičasom založil, vydal na našom prvom albume s názvom Odpovede v januári 2021.

Nikdy by mi ako študentovi konzervatória nenapadlo, že raz budem mať kapelu, v ktorej hrajú profesionálni hudobníci a album, ktorý vydá profesionálne vydavateľstvo. Ani to, že budeme s tými mojimi „potrebami vyjadriť sa“ jedného dňa koncertovať. Som za to vďačný.



Prvý koncert

Prvý koncert nebol tak dávno. Myslím, že tesne pred letom 2021. Album ešte voňavý z tlačiarne a ja s kapelou celý nedočkavý, či vôbec zaujme a nájde si svojho poslucháča. Do klubu na miesto činu, kde sa mal odohrať náš prvý koncert, som prišiel v predstihu. Mal som poriadnu trému.

Keď sa blížila hodina koncertu, tŕpol som od zvedavosti, či niekto príde. Na moje prekvapenie, klub sa naplnil do posledného miesta, ľudia tancovali a spievali naše piesne. Bol to jeden z najkrajších večerov môjho života.