Celebrity vyvetrali outfity: Módna pohroma, kolotoče aj imidž ako z Hollywoodu

Premiéra filmu, udeľovanie hudobných cien aj módna šou - to všetko boli akcie, kde sa objavili tváre nášho šoubiznisu.

Niektoré zahviezdili ako na červenom koberci a iné by mohli pokojne vďaka svojim outfitom predávať lístky na kolotočoch.

Gabriel Jiráčková - 1/10

Česká Barbie Gabriel Jiráčková (21) vyzerala naozaj ako ikonická bábika. Nie však tá z obchodu, ktorá býva dokonale oblečená. Obrovské čudo, čo mala na sebe, pôsobilo ako záclona, ktorú si omotala okolo hrudníka. Čipkované nohavičky sú vhodné do postele a topánky v štýle Lady Gaga túto módnu pohromu len podtrhli. Jeden bod dávam za účes.

Peter Bič a speváčka Viki Vargová - 10/10

Skupina Peter Bič Project prišla na hudobnú akciu v zložení gitarista Peter Bič (45) a speváčka Viki Vargová (29). Ona v zaujímavých čiernych šatách a typickom klobúčiku, ku ktorým si obula bagandže. On v trendy rifliach so spadnutým pudlom a výrazných zelených traktorkách. Krásne im to ladilo.

Rebecca Justh - 6/10

Módna návrhárka Rebecca Justh (62) má fantastickú postavu, ktorú rada ukazuje v odvážnych modeloch. Biele sako s veľkým výstrihom a pletená zlatá sukňa by boli v poriadku. Zlaté topánky a kabelka s obrovskou reťazou však už vyzerajú, akoby si odbehla zo strelnice.





Jana Mináriková - 7/10

Bývalá playmate Jana Mináriková (39), známa svojím obrovským poprsím, sa na verejnosti objavila po dlhom čase a s krátkymi vlasmi. Žlté kožené šaty, ktoré vďaka luxusnému opasku zvýrazňovali úzky pás, jej pristali. Smaragdová kabelka bola pekným doplnkom. Lesklé pančušky mohla nechať doma.

Zuzana Smatanová - 10/10

Speváčka Zuzana Smatanová (37) prišla na udeľovanie cien SOZA veľmi elegantne nahodená. Čierne, lesklé koktailové šaty nechali vyniknúť jej pekné nohy a sivý jednoduchý kabát iba podčiarkol celkovú sofistikovanosť outfitu. Mokrý účes bol dokonalou bodkou. Jednoduché a sexi.Spevák a moderátor Thomas Puskailer (40) prišiel na premiéru filmu o agentovi 007 ako pravý James Bond. Perfektne sediaci smoking, biela košeľa s motýlikom a čierne lakovky. V takomto outfite by sa nemusel hanbiť ani na červenom koberci priamo na svetovej premiére po boku veľkých hviezd.

Richard Müller - 9/10

Čerstvý šesťdesiatnik Richard Müller (60) výrazne schudol a naozaj vyzerá skvelo. Lesklé vzorované sako ladilo s bordovočervenými topánkami, ku ktorým zvolil len obyčajné tričko a rifle. Je vidieť, že partnerka Vanda Wolfová sa oňho dokonale stará a záleží jej na tom, aby bol za hviezdu.



Martin Klinčúch a Matúš Kolarovský - 10/10

Dve vychádzajúce hviezdy Markízy Martin Klinčúch (19) a Matúš Kolarovský (20) rozbiehajú spoločnú hudobnú kariéru, a tak sa zladili. Koronakríza povýšila tepláky na odev, ktorý sa nosí aj do spoločnosti. Okrem toho je toto oblečenie mladistvé a veľmi pohodlné. Je dobré vidieť, že mladá generácia mužov sa takýchto farieb nebojí.