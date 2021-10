Matovičov program Byť zdravý je výhra sprevádzajú zmätky: Potopí očkovaciu lotériu veľká zmena?!

Najprv škandály, potom presun vysielacieho času a... nakoniec?! Nie je to už na divákov priveľa?! Očkovacia lotéria z dielne ministra financií Igora Matoviča (48) rozpútala od úplného začiatku vášne medzi celým národom.

Situácia sa upokojila po úprave pravidiel a nedeľné večery patrili práve tomuto programu s lukratívnymi finančnými výhrami. Zmätok nastal po avizovaní prekladania relácie na iný čas, ale teraz ide o úplne inú zmenu. „Železný“ nedeľný zvyk divákov sa tak mení a lotéria štartuje už dnes večer. Utrpí program jeho presunom?! Mediálny analytik má na to jasný názor!

Očkovacia lotéria je od úvodu plná škandálov. Práve nejasnosti v pravidlách, reakcie sklamaných volajúcich rozdúchali poriadny oheň a plamene zúrivosti Slovákov šľahali na všetky strany. Celá situácia sa nakoniec upokojila a keď sa zdalo, že program má konečne hlavu a pätu, prišiel veľký zvrat. RTVS totiž zaradila do vysielacieho času lotérie nový formát Pečie celé Slovensko. Peniaze za očkovanie proti COVID-19 sa tak mali rozdávať až po veľkolepej šou o koláčikoch.

Už vtedy sa ozvali mnohí diváci, že tento krok rozhodne nie je krokom správnym smerom. Nakoniec boli ich reakcie vyslyšané. Kto by si však myslel, že Pečie celé Slovensko presunú na iný deň, ten by sa mýlil. „Vnímali sme názory a diskusie divákov, ktorí by uvítali skorší vysielací čas očkovacej prémie, a preto sme opätovne otvorili diskusie k tejto téme. Po dohode s Ministerstvom financií SR tak posledné 4 časti relácie Byť zdravý je výhra od 9. októbra odvysielame počas sobotných večerov o 20.30 hod. na Jednotke,“ vysvetlil generálny riaditeľ Jaroslav Rezník. Urobili však dobre? Program sledovalo obrovské mnoštvo ľudí. Veľkým benefitom bol práve nedeľný večer, kedy väčšina Slovákov už sedí doma a relaxuje pred televízorom, kým odštartuje nový pracovný týždeň. Ďalšie zmeny tak mohli narobiť poriadny zmätok.