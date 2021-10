Misska a výživová poradkyňa Mirka Luberdová: Boj synčeka s rakovinou a drsné útoky od ľudí!

Bývalá miss a dnes výživová poradkyňa s bohatými skúsenosťami Mirka Luberdová (37) mala dlhé roky viac nešťastia ako šťastia.

Najprv mala zdravotné problémy počas svojej modelingovej kariéry, potom mal jej prvorodený syn Riško vo svojich 2 rokoch diagnostikovanú leukémiu a okrem jeho choroby sa musela popasovať aj s útokmi od ľudí a s nenaplneným vzťahom.

Dnes je už 2-násobná mamina Riška (12) a Izabely (5) opäť šťastná. Je za tým práca, ale aj nový priateľ Tomáš (30). O svojom aktuálnom živote porozprávala pre Nový Čas Nedeľa.

Ako sa to vlastne stalo, že ste sa z modelky stali výživovou poradkyňou?

Výživová poradkyňa som 11 rokov. Preklenulo sa to, lebo najprv som iba učila variť, neplánovala som robiť jedálničky, nechcela som riešiť, či chce niekto schudnúť a podobne. Mojím záujmom bolo podporiť organizmus svojho syna Riška počas jeho boja s rakovinou. Časom sa to vyvinulo tak, že som ľudí začala aj učiť teóriu, nielen variť. Okrem receptov teda robím aj výživové poradenstvo a učím ľudí nielen to, čo variť, ale celkovo čo jesť, ako jesť, ako vnímať svoje telo a vedieť sa uvedomelo rozhodovať o tom, kedy budeme jesť a koľko. Na Slovensku je dobrým zvykom zjesť to, čo máme na tanieri, a nepočúvať svoj organizmus, keď má dosť. Takže toto všetko vlastne druhých učím.

