Po smrti Lasicu († 81) to prišlo: Koniec Zlatých časov s Vacvalovou, nastupuje Adela!

Bez neho to už nemalo význam?! Relácia Zlaté časy bola medzi divákmi RTVS mimoriadne obľúbená niekoľko rokov.

Obrovský šok však prišiel v júli tohto roku, keď hviezda programu náhle zomrela. Legendárny herec Milan Lasica († 81) skonal priamo na divadelných doskách. Od toho momentu museli tvorcovia na čele s moderátorkou Elenou Vacvalovou (63) riešiť, čo bude ďalej. Rozhodnutie prišlo len pred pár dňami a verdikt bol jasný - definitívny koniec! Dieru a prázdne miesto však kompetentní okamžite zaplátali. Namiesto Vacvalovej sa bude divákom prihovárať ostrieľaná moderátorka Adela Vinczeová (40), ktorá bude sprevádzať divákov podobným formátom!

Zlaté časy bavili divákov pri televíznych obrazovkách dlhé roky. Milan Lasica a Eňa Vacvalová boli zohratá dvojica, ktorá pravidelne hostila známe osobnosti a spomínala na ich zlaté časy. Nechýbali trefné a naozaj vtipné poznámky od legendy Lasicu, za ktorým Vacvalová absolútne nezaostávala a viedla s ním ukážkový slovný ping-pong. Na toto sa však už môžu ich fanúšikovia pozerať iba v archíve televízie. Kompetentní sa totiž rozhodli, že relácia definitívne končí. A veľké slovo mala samotná Vacvalová, pretože s Lasicom zomreli aj Zlaté časy.

„Tvorcovia na čele s Elenou Vacvalou dlho riešili, čo bude s reláciou. Práve samotná Elena povedala, že to bez pána Lasicu nebude to pravé orechové. Hoci boli v hre aj nejaké návrhy na jeho nasledovníka, nakoniec to padlo. Rozhodnutie teda bolo definitívne - relácia skončí,“ prezradil zdroj z RTVS. A tieto informácie potvrdila aj samotná televízia.

„Definitívnemu rozhodnutiu ukončiť výrobu tejto relácie predchádzali rozhovory s tvorcami relácie, najmä s moderátorkou relácie Elenou Vacvalovou a pri finálnom rozhodnutí išlo o spoločnú zhodu všetkých zúčastnených. Veľmi si vážime prácu celého tvorivého tímu a osobný vklad pani Vacvalovej a pána Lasicu, ktorí relácii Zlaté časy dodali nadhľad, láskavosť, ľahkosť, ľudskosť a prívetivý humor. Zároveň ďakujeme divákom za ich dlhoročnú priazeň,“ povedala hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.