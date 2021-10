Peter Cmorik s Danielou oslávili 2. výročie sobáša: Silné slová

Zamilovaní až po uši aj po rokoch. Spevák Peter Cmorik (41) je šťastne ženatý po boku manželky, tiež hudobníčky Daniely Lovlin (30).

Okrem toho, že ich vzťah utužujú ich dvojičky Peťko (3) a Števko (3), tak aj ich láska stále horí takým istým plameňom ako na začiatku. A na romantický deň výročia ich veľkého dňa si umelec pre manželku pripravil dojemný odkaz. Peter Cmorik si užíva krásne chvíle v kruhu svojej drahej rodiny. Jeho vyvolenou sa pred dvomi rokmi stala sympatická Daniela Lovlin, s ktorou vychováva spoločné ratolesti. A práve nedávno mal manželov osudný deň veľkolepé výročie.

„5. 10. sú to presne dva roky, ako sme si s touto úžasnou a krásnou ženou môjho života povedali áno. Tak ti, láska moja, ďakujem nielen za tieto dva roky manželstva, ale za všetky, ktoré som mal to šťastie prežiť s tebou a aj našimi deťmi. Ďakujem za každý jeden deň,“ vyznal sa zo svojich pocitov spevák, na čo reagovala aj jeho milovaná. „Krásne výročie, láska. Niekedy sa mi ani nechce veriť, čo sme všetko spolu už prežili, a teším sa na to, čo nás ešte len čaká. Ďakujem ti za krásny život, za to, s akou láskou sa staráš o našu rodinu. A keď budem stará, túžim sa stále takto smiať v tvojom náručí,“ dodala Daniela.