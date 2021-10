Šou ČSMT privíta dcéru slávneho psychiatra Eugena Jonáša († 88) Janu: Dojímavé gesto pre otca do neba!

Svojím výkonom a hlasom prekvapí nielen publikum, ale aj všetkých štyroch porotcov šou Česko Slovensko má talent.

V najbližšej časti súťaže totižto predvedie talent speváčka Jana Jonáš (30), ktorú v speve od siedmich rokov najviac podporoval jej otec, uznávaný psychiater a autor známej Jonášovej metódy počatia detí Eugen Jonáš († 88). Pri spomienke na milovaného otca, ktorý bol jej najväčším fanúšikom, sa jej začnú kotúľať slzy po lícach. Plní mu totiž jeho dávny sen.

„Moji rodičia odjakživa snívali, že zo mňa bude operná speváčka. Ja som aj so svojím otcom spievala všelijaké duetá, no a potom som pokračovala na konzervatóriu, tam som študovala operný spev,“ prizná v rozhovore Jana s tým, že ani nevie, či to bol viac sen otca, alebo jej samotnej.

Práve s ním spievala často a boli nerozlučnou dvojicou. Aj keď sa po otcovej smrti v roku 2016 spevu na istú dobu vzdialila, teraz sa k hudbe opäť vrátila, pretože to bol najväčší sen jej milovaného otca. „On by určite chcel, aby som sa hudbe venovala,“ dodá dojato.

Pre Janu bude spomienka na milovaného otca natoľko silná, že neudrží slzy. Následne však pozbiera všetky sily a pred porotou predvedie svoj talent a zaspieva pieseň, ktorú venuje práve jemu. To, či sa im bude jej hlas páčiť, uvidíte už túto sobotu na obrazovkách televízie JOJ.