Polnišová vstupuje do neznámych fitnes vôd: Vyzerám veľmi zúbožene!

Ide na sebe makať. Obľúbená slovenská herečka Petra Polnišová (45), ktorá roky hviezdi v seriáli Horná Dolná, začala najnovšie cvičiť aj s trénerom.

Umelkyňa šport miluje a aj počas pandémie objavila mnohé nové koníčky. No, ako sa zdá, aj na ňu toho bolo veľa, a tak potrebovala do popredia dať nielen svoju myseľ, ale aj telo. Brunetka tak vstupuje do vôd nepoznaných, ale, ako sa zdá, celkom sa na to teší.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Petra Polnišová patrí k herečkám, ktoré sršia dobrou náladou, humorom a množstvom nevyčerpateľnej energie. No aj na ňu toho býva občas priveľa a rozhodla sa opäť na svojej postave poctivo zamakať. Na tejto ceste jej vo fitnescentre bude pomáhať aj osobný tréner.

„Ja začínam cvičiť s trénerom a Petra bude späť, ale v novej forme. Keby ste ma videli, videli by ste jednu utýranú Blaženu, ktorej dieťa ide do puberty a ktorá proste neoddychovala celé leto, takže vyzerám veľmi zúbožene,“ priznala Petra v podcaste Jau, PS: to bolelo. No možno sa to nezdá, ale herečka športuje veľmi rada.

„Občas si rekreačne chodím zaboxovať, lebo som mala pocit, že proste tú svoju energiu vlastne potrebujem niekde vydupať a vyboxovať. Skúsila som aj nordic walking. Je to jeden namáhavý šport, pretože ja chodím po kopcoch, nie po rovine,“ prezradila ešte dávnejšie herečka, ktorej športom pre zmenu sa aktuálne stalo práve cvičenie.