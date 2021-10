Najnovší výmysel Agáty Hanychovej rieši celé Česko: Fakt mieri do tejto reality šou?!

Opäť prekvapila! Česká modelka, moderátorka a influencerka Agáta Hanychová (36) mieri do druhej série reality šou Like House na televízii Prima.

V nej partiu ôsmich influencerov zavrú do jedného domu na tri mesiace. Plniť tam budú musieť rôzne úlohy. O víťazovi rozhodnú diváci a odnesie si 500-tisíc českých korún. V prvej sérii neboli výnimkou -násťroční účastníci, a mladé osadenstvo bude mať aj druhá séria šou. Agáta, 36-ročná mama dvoch detí, medzi ostatnými vyčnieva.

,,Bude to výzva... Musím vydržať bez svojich detí, s inými deťmi,“ žartuje bez okolkov ona samotná. ,,Som mama a šoubiznis je moja práca. Dostala som ponuku ísť do Like House a ukázať, že sociálne siete nie sú doména len tých najmladších. Viem, kde je moje miesto, a svoje deti milujem najviac na svete. To ale neznamená, že ako mama musím sedieť doma pri peci a fňukať, že sa už nemôžem biť o svoje miesto na slnku,“ odkazuje Agáta rovno neprajníkom.

,,Tento svet už dávno nepatrí len chlapom a ruku na srdce: Písali by ste nejakému chlapovi, že keď má deti, nemôže robiť prácu, ktorá ho baví a zároveň živí jeho deti? Moja práca je šoubiznis a robím ho naplno, rovnako ako všetko, do čoho sa pustím,“ napísala na Instagrame. Agáta sa tiež vyjadrila, že ostatných influencerov, čo mieria do vily, nepozná. Zato jej 10-ročný syn Kryšpín ich pozná všetkých a presviedčal ju, že do Like House musí ísť.