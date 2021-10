Dominika z Česko Slovensko má talent: Jej cesta k spevu sa začala už v detstve

O meste Nitra sa hovorí, že je to liaheň hudobných talentov. Speváčka Dominika Titková (35) k nim rozhodne patrí.

Drobné žieňa s obrovským hlasom totiž svojím spevom očarilo porotu v šou Česko Slovensko má talent natoľko, že od Marty Jandovej (47) dostalo zlatý buzzer.

Dominikina cesta k spevu sa začala už v detstve. „Odkedy si pamätám, stále som spievala. S mojou sesternicou a susedom sme rodičom pripravovali cirkus. Podľa mňa si to naši odtrpeli, lebo keď si spomeniem na tie nedokonalé choreografie a cvičenie s plyšovými levmi, bolo to fakt vtipné. Celé predstavenie som organizovala aj odspievala, sesternica moderovala a sused musel robiť to, čo sme vymysleli a napísali do scenára. Asi to na nás malo nejaký vplyv, keďže sesternica sa v reálnom živote živila ako moderátorka, ja sa venujem hudbe a organizovaniu rôznych kultúrnych akcií a sused, ktorý vždy čítal veľa kníh, je vynikajúci spisovateľ detektívok,“ spomína.

