Čekovský sa chce vďaka modernej technológii stretnúť na pódiu so slávnou dvojicou: Turné s Lasicom a Satinským!

Marián Čekovský (44) je dlhodobo extrémne vyťažený. Vidieť ho možno v novom českom filme Večierok, v zábavných i detských televíznych reláciách.

Pritom si stíha plniť otcovské povinnosti voči svojim štyrom deťom, učí sa pilotovať lietadlo a študuje na vysokej škole. Nám prezradil, čo ho najviac baví, akým je otcom a kedy sa môžeme tešiť na zhudobnené texty, ktoré mu daroval Milan Lasica.

Od Milana Lasicu máte k dispozícii 10 textov, v júni ste „vyšli von“ s piesňou Anjel. Kedy plánujete dokončiť ostatné?

Ostatné plánujem dokončiť do konca roka. Mal by som chuť dať to na Vianoce, nech ľudia majú pekný darček od Milana Lasicu. Veľmi sa na to teším, pretože tie texty sú úžasné a nechtiac som sa vďaka Lasicovi stal nepísaným duchovným milionárom. Jeho texty sú naozaj prekrásne, máte sa na čo tešiť.

Plánovali ste aj spoločné turné, zrealizujete ho teraz sám s jeho piesňami?

Áno, mám to v pláne, aj svoj album Best ON by som chcel v rámci turné spojiť s albumom od Milana Lasicu. Ak sa bude dať, tak by som chcel urobiť holografické turné s Lasicom aj so Satinským. Bolo by pre mňa cťou mať ich oboch aspoň takto na koncerte. Myslím, že doba pokročila tak, že ak veľmi budem chcieť, malo by sa to podariť.

