Modelka Soňa Štefková prehovorila o tehotenstve: Od lekárov si vypočula zdrvujúcu správu!

Modelka Soňa Štefková prežíva radostné obdobie, pod srdcom nosí svoje prvé bábätko.

Na sociálnej sieti sa však podelila o trpkú skúsenosť, kedy pochybovala, či sa vôbec niekedy stane matkou. Od doktorov si totiž s partnerom Erikom vypočuli nepríjemnú správu. ,,Tesne pred mojím otehotnením nám lekári vraveli, ze s najväčšou pravdepodobnostnou nemôžeme mať bábätko. A ze keď v budúcnosti budeme chcieť, sme odkázaní na umelé oplodnenie," šokovala na sociálnej sieti Soňa.

,,Bola som z toho zmätená, pretože vnútorne som cítila, že toto je ten správny muž, s ktorým mám mať dieťa. Niečo mi našepkávalo, že to musí ísť prirodzene, napriek tomu som sa spochybňovala, lebo však autority povedali inak... Nakoniec som to nechala na osud. O pár týždňov prišiel pocit, že som tehotná. Šípila som to snáď od prvého okamihu. Ako? Ani neviem, zrazu bolo proste niečo iné. Moje telo, vnímanie, zvláštny pocit," napísala kráska, dôvod tešiť sa však hneď nemala.

,,A tak som si spravila tehotenský test. Negatívny. Opäť som sa spochybnila. Až tak, že som si hovorila, či mi náhodou trošku nešibe. Veď lekári povedali, že sa nedá, test nevyšiel... O týždeň som si tak robila druhý test s pevným rozhodnutím, že keď bude negatívny, idem buď ku gynekológovi alebo k psychológovi. Alebo oboje. Bol Deň matiek a na teste sa ukázali dve čiarky. Pozitívny. Rozplakala som sa. Krajší dátum na zistenie, respektíve potvrdenie mojej domnienky som si nemohla vybrať," teší sa kráska, ktorá je v 6. mesiaci tehotenstva. Intuícia ju nesklamala ani druhý raz.





,,Od začiatku tehotenstva som vnímala, že je to dievčatko. Lily. Na tom sme sa zhodli obaja ešte v časoch keď nám tvrdili, že mať dieťa je v našom prípade prudko nepravdepodobné. (...) Ani nie tretí mesiac tehotnosti a lekárka mi vraví, že to bude chlapec. Chlapec? Vnútro sa mi chveje. Ako som to mohla zle cítiť? V 6. mesiaci lekár potvrdil, ze je to definitívne dievčatko," prekvapuje Soňa, ktorej posolstvo pre ľudí znie, že občas sa oplatí počúvať svoj vnútorný hlas a dať na intuíciu.