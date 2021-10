Pocta maestrovi Lasicovi, známe osobnosti neváhali ani sekundu: Vzniklo famózne CD Lasicovky

Lasicovky sú zhudobnené texty-básne Milana Lasicu zo zbierky „Bolo nás jedenásť“.

Lasicovky sú zhudobnené texty-básne Milana Lasicu zo zbierky „Bolo nás jedenásť“. Jedinečný album začal vznikať ešte minulý rok pri príležitosti majstrových 80. narodenín. Piesne na ňom spievajú jemu veľmi blízki spolupracovníci herci i speváci. Autormi sú Marek Mečiar, Michal Kovalčík a Michal Hudák. „Ide o texty, ktoré doposiaľ nikdy neboli zhudobnené. Nápad vznikol v časoch, kedy sme zrazu všetci mali viac voľna, než by sme si priali a v lete sme mali väčšinu textov hotových. Milan Lasica si ich stihol vypočuť v demo verzii a páčili sa mu,“ porozprával Michal Kovalčík. Na albume sa podieľalo množstvo známych ľudí, medzi inými aj Eňa Vacvalová či Janek Ledecký.

Michal Hudák opäť na chvíľu spevákom

„Keď mi zavolali Marek Mečiar a Michal Kovalčík, či by som chcel byť súčasťou tohto projektu, neváhal som ani sekundu. Šiel som do toho okamžite. Pieseň Dedičstvo mi neuveriteľne sadla. A potom, keď som sa dozvedel, kto všetko sa na projekte zúčastní od Milana Kňažka, Mariána Labudu ml, Soňi Norisovej, Zuzany Kronerovej, Mariána Čekovského, s ktorým sa veľmi často stretávame aj v Inkognite, tak som si povedal, že v tejto rodine budem rád chvíľku bývať,“ porozprával moderátor Michal Hudák o projekt Lasicovky v Ranných novinách v TV JOJ. „Škoda, že majster Lasica sa konečného produktu nedočkal, mali sme totiž veľké plány s jeho uvedením, no ale verím, že si podupkáva tam hore nohou aj spolu s ostatnými...“ uzavrel moderátor, spevák a zabávač.