Parišková nezaháľa ani sekundu: Z moderovačky rovno na ďalšiu „fušku“

Televízna moderátorka a tvár televízie JOJ Aneta Parišková (48) si slnečné počasie a jesennú atmosféru užíva plnými dúškami.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Pred pár dňami v nádhernom horskom prostredí Vysokých Tatier odmoderovala spoločenskú akciu. Jej kroky však neviedli domov do Bratislavy, ale na ďalšiu „fušku“. Temperamentná Parišková sa totiž rozbehla do rodinných viníc, kde si poriadne zamakala. Spolu s ňou sa do zberu zapojili aj jej najbližší.

Parišková je plná energie, tak ako to bolo pred náročným bojom so zákernou rakovinou. Non-Hodgkinov lymfóm ju potrápil ešte minulý rok v máji, no moderátorka sa nevzdala a z najhoršieho je už von. Zdá sa, že síl a energie má na rozdávanie a všetko sa uberá správnym smerom. Aj keď už istý čas pendluje medzi Slovenskom a USA, momentálne sa zdržiava práve na Slovensku so svojimi najbližšími. Práve s nimi navštívila malebnú dedinku, kde sa vrhli na tohtoročnú bohatú úrodu hrozna.

„Vinobranie v našich rodinných tokajských viniciach vo Viničkách. Aj krásne počasie bolo, aj sladučké hrozno bolo, aj orechy chlapci nazbierali, aj z blata poháre a misky vyrábali,“ opísala chvíle šťastia Parišková. Tiež doplnila, že čas s blízkymi si užívala a pevne verí v ďalšie podobné stretnutia. „Ale hlavne to bolo krásne stretnutie rodiny a priateľov. Verím, že sa takto na oberačkách budeme stretávať ešte veľa rokov,“ dodala na záver.