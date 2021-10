Zostávajú na slobode, Najvyšší súd o väzbe pre Plačkovú a jej muža rozhodovať nebude: Ako sa vyhli base?!

Známa influencerka, ktorú sleduje na sociálnej sieti viac ako 800-tisíc fanúšikov, Zuzana Strausz Plačková (30) zostane na slobode.

Po tom, čo bola aj so svojím manželom Reném (32) obvinená z účasti na zločineckej skupine a z drogovej trestnej činnosti a vzatá na 4 dni do cely predbežného zadržania, sudca rozhodol, že ich musia pustiť na slobodu. Dôvodom mali byť nepostačujúce dôkazy. Prokurátor sa však postavil na zadné a žiadal vziať manželov do väzby. O jeho sťažnosti mal už tento štvrtok rozhodnúť Najvyšší súd. To sa však nestane! Čo pomohlo Plačkovej, aby zostala stíhaná na slobode?!

V pondelok 27. septembra, keď nabehla NAKA do bytu známej influencerky Zuzany Strausz Plačkovej, sa jej otočil život naruby. Aj s manželom Reném smerovali do CPZ, odkiaľ ich následne eskortovali na Špecializovaný trestný súd vo štvrtok popoludní. Tam si vypočuli ortieľ sudcu, ktorý ich pustil na slobodu. Podľa jeho slov neexistovali dostatočné dôkazy na ich väzbu. Prokurátor sa však s tvrdením sudcu Pulmana nestotožnil a okamžite podal sťažnosť na nevzatie manželov do basy.

„Prokurátor podal sťažnosť. Budúci týždeň vo štvrtok je už o 13.00 hod. pojednávanie na Najvyššom súde,“ povedal krátko po prepustení právnik prominentného páru Martin Pohovej Novému Času. To však už dnes neplatí. Ako sa totiž ukázalo, prokurátor sa stiahol.

„Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry zobral dňa 4. októbra späť sťažnosť voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu o nevzatí obvinených R. S. a Z. S. P. do väzby. Po analýze trestnej veci sa stotožnil s názorom sudcu pre prípravné konanie. O sťažnosti ďalších 6 obvinených, ktorí boli vzatí do väzby, rozhodne Najvyšší súd. O sťažnosti obvinených voči uzneseniu o vznesení obvinenia doposiaľ rozhodnuté nebolo. V uvedenej trestnej veci je naďalej obvinených 15 osôb. Bližšie informácie nemôže Úrad špeciálnej prokuratúry v súčasnej dobe poskytnúť,“ povedal Novému Času hovorca GP SR Dalibor Skladan.