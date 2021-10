Schrameková po psychických problémoch otvorene o ďalšej traume: Paralyzovaná zo strachu

Chce to veľmi prekonať. Herečka a stand-up komička Lujza Garajová Schrameková (38) si len nedávno prešla poriadne náročným obdobím.

Práve to bolo poznačené smútkom, depresiami a jej manželstvo doslova viselo na vlásku. Brunetka sa rozhodla urobiť rázny krok a začala navštevovať psychologičku, ktorá jej veľmi pomáha. No aby toho nebolo málo, Lujza sa musí nejako popasovať s ďalšou traumou.

Lujze Garajovej Schramekovej obdobie pandémie koronavírusu prinieslo stavy plné sĺz, panických atakov a jej duševné zdravie bolo na bode mrazu. „Keby som nešla za psychologičkou a rozhodla by som sa s tým bojovať sama, naozaj neviem, či by som už dnes nebola rozvedená,“ priznala pre Denník N brunetka. Ako sa ukázalo, sedenia na terapiách pomáhajú, no ďalší obrovský strach, ktorý zatiaľ nevie ovplyvniť, prepukol v plnej sile. „Boli sme v Tatrách a zrazu som videla pred sebou deti a zráz, a ja som dostala totálnu paralýzu, takú, že som sa len chytila proste trávy a nevedela sa pohnúť. Ja som sa až tak na seba naštvala, že som predbehla decká a aj muža, a išla som proste sama. Revala som cestou z toho uvedomenia si, že kurník ja keď toto neprekonám, tak ja už nikdy s deckami nepôjdem do Slovenského raja,“ priznala v podcaste Svetlo uprostred tunela Lujza.

„Akonáhle to nevidím, je to v pohode. Pre mňa tá predstava, že ja vidím dieťa spadnúť a neviem, čo mám urobiť, je práve ten moment, ktorý je paralyzujúci. Mám strašný strach z toho, čo sa stane, keď sa niečo stane,“ dodala herečka.