Misska Gregušová, ktorá je snúbenicou hviezdy telenoviel Cimarra: Zmenená na nepoznanie!

Je to vôbec ona?! Na nedávnej akcii sa objavilo ultraštíhle dievča s veľkým afrom a úsmevom na tvári. Len málokto ho však spoznal! Išlo o finalistku súťaže krásy Bronislavu Gregušovú (29), ktorá učarovala svetovej hviezde telenoviel Mariovi Cimarrovi (50).

Gregušová našla šťastie po boku kubánskeho herca Maria Cimarra, ktorého celé Slovensko pozná z telenovely Skrytá vášeň. Kráska s ním žije za veľkou mlákou a doma nebola dva roky. Nedávno sa však vrátila do rodnej krajiny a pred pár dňami sa objavila aj v spoločnosti. Bola však poriadne zmenená. Na hlave mala bujné afro a jej ultra štíhle nohy si všimol azda každý. Vyzerá to tak, že Broňa dosť schudla.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii