Zaláskovaná herečka Zuzana Vačková poodhalila súkromie: Čaká ju životný krok?

Herečka Zuzana Vačková (52) je chodiaca energia. Nielenže jej úsmev na tvári nikdy nechýba, ale ukážkovo sa stará aj o svoj zovňajšok.

Vo svojom veku vyzerá fantasticky a na kráse jej rozhodne pridáva aj to, že je šťastne zamilovaná. So svojím partnerom Petrom je už nejaký ten piatok, preto niet divu, že spolu plánujú aj budúcnosť. Chýba k tomu už len malý detail, a tým sú zásnuby, ktoré by ich posunuli zase o niečo ďalej. Herečka sa však zaradila do kolónky čakateliek. Kedy sa dočká?

Vačková pendluje medzi Bratislavou a Nitrou. Práve z Nitry je jej priateľ Peter, preto tam Zuzana trávi veľa času. O tom, že im je spolu naozaj dobre, svedčia aj zábery, ktoré herečka z času na čas ukáže svojim fanúšikom. Po rokoch, keď sa po jej boku žiadny muž neobjavoval, je tak Vačková opäť šťastná a zdá sa, že tento vzťah by mohol byť už behom na dlhú trať. Kam majú v pláne svoj vzťah posunúť?

„Posunuli sme ho z Bratislavy do Nitry, to mi nateraz úplne stačí. V našej spoločnosti je to zaužívané tak, že muž má ako keby tú kompetenciu rozhodovať, alebo robiť ten veľký krok, či sa to posunie ďalej, alebo nie. Povedala by som, že my ženy sme tu v podstate v role čakateliek, takže hovoriť o tom, či to posunieme, alebo neposunieme, nie je úplne otázka pre mňa, ale ak sa ma pýtate, či by som po tom túžila a či mi na tom veľmi záleží, tak myslím, že to nie je moja priotita v tejto chvíli života,“ povedala Novému Času krásna herečka, ktorá sa momentálne venuje rekonštrukcii v dome priateľa.

„Prerábame teraz kúpeľňu u neho v dome, ostatné už máme tak napoly hotové. My to máme tak dobre rozdelené, že cez týždeň sme v Bratislave, lebo sme obaja v práci, a na víkendy, keď máme voľno, chodíme do Nitry, takže tam trávime čas,“ dodala Zuzana.